Im März 2019 zogen 12 Männer in Ku-Klux-Klan-Kutten an der Fasnacht durch Schwyz.

Die jungen Männer wurden von der Staatsanwaltschaft Innerschwyz bereits für ihren Auftritt wegen grober Belästigung per Strafbefehl je zu einer Busse von 300 Franken verurteilt. Vier akzeptierten den Entscheid, sieben fochten den Strafbefehl wegen der Auferlegung der Verfahrenskosten an. Nur der 22-Jährige zog den Strafbefehl weiter, weshalb er vor dem Einzelrichter stand. Dies berichtet der Bote der Urschweiz am Mittwoch.

Er fand das KKK-Kleid «noch irgendwie lustig»

Im Artikel heisst es, der 22-Jährige habe nicht genau gewusst, was der KKK sei, als er und seine Kollegen beschlossen hätten, in diesen Kostümen an die Fasnacht zu gehen. «Irgendeine nicht ernst zu nehmende Sekte, die etwas herumjammert und gegen Reiche ist, dachte ich», wird er im Boten zitiert. Heute würde er nicht mehr so an die Fasnacht gehen. Doch: «Damals fand ich das Kleid mit seinem spitzen Kopf irgendwie noch lustig», sagte er dem Richter.