Richter weist Klage von Nirvana-Baby Spencer Elden erneut ab

Spencer Elden scheitert : Richter weist erneut Klage von Nirvanas «Baby» wegen sexueller Ausbeutung ab

Ein Bundesgericht in der US-Metropole Los Angeles hat zum wiederholten Mal die Klage des Mannes abgewiesen, dessen Baby-Foto das über 30 Millionen Mal verkaufte Album «Nevermind» der Band Nirvana schmückt. Der Kläger habe wichtige Fristen zur Begründung seiner Klage versäumt, erklärte der zuständige Richter in der am Freitag veröffentlichten Urteilsbegründung. Das Foto zeigt den damals vier Monate alten Spencer Elden nackt und unter Wasser in einem Pool.