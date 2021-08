Sitzblockade in Zürich - Richter zeigt grosse Sympathien mit Klimaaktivistin (19)

Im Juni 2020 blockierten rund 250 Aktivistinnen und Aktivisten die Quaibrücke in Zürich.

Über die Verurteilung ist Studentin C. B. enttäuscht.

Eine junge Klimaaktivistin ist wegen der Teilnahme an einer Sitzblockade auf der Zürcher Quaibrücke verurteilt worden.

Die 19-jährige Jus-Studentin C. B.* aus Biel hat zusammen mit rund 250 Aktivistinnen und Aktivisten, die der Klimabewegung Extinction Rebellion angehören, im Juni 2020 die Quaibrücke in der Zürcher Innenstadt, um die Mittagszeit, während rund drei Stunden besetzt. Dafür ist sie am Dienstag vom Bezirksgericht Zürich wegen Nötigung und Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen, verurteilt worden. Sie kassiert eine bedingte Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu 20 Franken.