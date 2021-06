Stresa - Richterin der Seilbahntragödie in Norditalien muss Fall abgeben

Die Richterin, die das Seilbahnunglück in Norditalien betreut, muss den Fall abgeben.

14 Menschen verloren bei einem schweren Seilbahnunglück in Norditalien ihr Leben. Die zuständige Richterin Donatella Banci Buonamici schickte die drei Hauptverdächtigen nach ihrer Verhaftung wieder nach Hause. Das hat nun Folgen: Gerichtspräsident Luigi Montefusco (64) hat entschieden, dass Buonamici den Fall abgeben muss. Aufgrund eines Formfehlers hätte sie ihn gar nie annehmen dürfen, argumentiert er. Nun ist die Richterin Elena Ceriotti für den Fall zuständig.

Die Staatsanwaltschaft verhaftete nach dem Unglück den Inhaber der Betreiberfirma «Ferrovie del Mottarone», einen Ingenieur und den Betriebschef. Buonamici liess sie drei Tage später wieder frei, was für viel Kritik sorgte. Den Technischen Leiter der Bahn verdonnerte sie zu Hausarrest.

Schweizer filmte Gabel-Vorrichtungen

Das deutsche Fernsehen liess nach dem Unglück einen Schweizer zu Wort kommen, der auf Youtube Filme über die Seilbahn am Lago Maggiore veröffentlichte. Diese zeigen die Gabel-Vorrichtungen, welche wohl die Notbremsung an der Seilbahn am Unglückstag verhinderten.