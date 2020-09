1 / 6 Schauspielerin Kate McKinnon imitierte regelmässig Ruth Bader Ginsburg. Screenshot Auch über den Tod wurden Witze gemacht. Screenshot Youtube So sieht Kate McKinnon aus, wenn sie nicht verkleidet ist. KEYSTONE

Darum gehts Die bekannte Richterin des US Supreme Court, Ruth Bader Ginsburg, ist am Freitag an einem Krebsleiden verstorben.

Ruth Bader Ginsburg galt als Vorreiterin für Frauenrechte und vertrat liberale Positionen und war gerade bei jungen Leuten sehr beliebt.

Unter anderem auch deshalb, weil sie auch immer wieder von Komikern imitiert wurde.

Oft wurden ihre Imitationen in der traditionsreichen Comedyshow «Saturday Night Live» (SNL) gezeigt.

Mit Stephen Colbert machte RBG mal gemeinsam Work-out.

Ruth Bader Ginsburg, auch RBG genannt, wurde gerade auch von jüngeren Leuten verehrt und war die bekannteste der neun Richter am Supreme Court. Wer verehrt wird, wird auch imitiert. So spielte Schauspielerin und Komikerin Kate McKinnon regelmässig die Richterin in Sketches bei der beliebten Comedyshow «Saturday Night Live» (SNL). Oft war sie Gast am sogenannten Update-Desk, einer Art Nachrichtenstudio, aber auf lustig gemacht. Dort unterhielt sie sich jeweils mit Colin Jost (Verlobter von Scarlett Johansson). Oft wurden Witze über das Alter gemacht, wie etwa hier:

«Als Richterin lebe ich den Traum aller älteren Personen. Ich werde dafür bezahlt, dass ich den ganzen Tag auf einer Bank sitze und über andere Leute urteile.»

Oder es wurden Witze darüber gemacht, dass der Tod bald kommen könnte. So sagte die fiktive Bader Ginsburg etwa, dass der richterliche Entscheid über die gleichgeschlechtliche Ehe hoffentlich sehr bald komme. «Bevor der Tod inne wird, dass ich immer noch lebe. Der Sensenmann kam schon mal, um mich zu sich zu holen. Doch ich schlug ihn bewusstlos und habe ihm seine Kleidung gestohlen.» Stolz zeigt sie darauf auf ihren schwarzen Richterumhang:

Stephen Colbert hat sogar mit Ruth Bader Ginsburg trainiert. Bader Ginsburg sagte vorab, dass sie jeweils Opern zum Training hört. Colbert liess dann aber «Everybody Dance Now» laufen, doch die Verfassungsrichterin setzte sich durch, und es wurde zu Opernmusik geschwitzt:

Auch ein weiterer Late-Night-Host, James Corden, bekannt dank den Car-Pool-Karaoke, hat in seiner «Late Late Show» ab und zu auch Witze zu RBG gebracht. Zum Beispiel, als sie sich eine Rippe brach. «Hört auf, Skateboard zu fahren im Gerichtshof», kommentierte Corden. Und: Um die gebrochene Rippe der liberalen Richterin zu feiern, hätte Präsident Donald Trump gleich drei McRip-Burger gegessen. Er denke aber, Bader Ginsburg sei sicher bald wieder auf den Beinen. Drei gebrochene Rippen seien doch kein Problem. Immerhin sei Senator Ted Cruz quickfidel, und der habe nicht einmal ein Rückgrat.

Komiker John Oliver hat in seiner Show «Last Week Tonight» die Richter als Tiere nachgestellt. Dies, weil es keine Videoaufzeichnungen von den öffentlichen Beratungen gibt, einzig Tonaufnahmen. Natürlich wurde auch Ruth Bader Ginsburg von einem Hund dargestellt:

Oft war Bader Ginsburgs Alter und eine mögliche Pensionierung ein Thema in den Sketchen. Doch weil Hillary Clinton 2016 nicht US-Präsidentin wurde, konnte RBG nicht in Pension gehen, sonst wären die liberalen Richter deutlich untervertreten gewesen. Man müsse sich keine Sorgen um sie machen, sie würde mit vielen Vitaminen vorsorgen, wie dieser Sketch zeigt:

2018 wurde Bader Ginsburg gefragt, was sie von den Imitationen von Kate McKinnon halte. «Ich mag die Schauspielerin, die mich verkörpert.» Manchmal würde sie ihren Kollegen im Gericht so frech kommen wie McKinnon in den Sketchen. Die beiden haben sich sogar vor rund einem Jahr in New York getroffen.