Brasilien : Vergewaltigtes Mädchen (11) darf nicht abtreiben

Die brasilianische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen eine Richterin eingeleitet, die einem Vergewaltigungsopfer einen Schwangerschaftsabbruch verweigerte. Die Abtreibung wäre nach brasilianischem Recht jedoch legal.

Richterin Joana Ribeiro Zimmer wurde bei einer Anhörung am 9. Mai dabei gefilmt, wie sie das Kind fragte, ob es verstehe, wie Schwangerschaften entstehen. Sie bezeichnete den Vergewaltiger als Vater des Babys und bat das Mädchen, die Schwangerschaft auszutragen. Sie schlug sogar vor, es solle einen Namen für das Baby auswählen. Das Mädchen sagte mehrfach, es wolle kein Kind zur Welt bringen.

Der Fall, über den die Website The Intercept Brasil letzte Woche berichtete, löste öffentliche Empörung aus. Richtervereinigungen und Menschenrechtsgruppen forderten den Nationalen Justizrat des Landes auf, Zimmer aus dem Richteramt zu entlassen. Der Rat leitete daraufhin eine Untersuchung ein.

Die Richterin isolierte das Mädchen auch von ihrer Familie

Die Anwältin Daniela Félix, die die Familie der Elfjährigen vertritt, sagte der Nachrichtenagentur AP, das Mädchen sei zum Zeitpunkt der Vergewaltigung zehn Jahre alt gewesen. Die Schwangerschaft sei erst in der 22. Woche bemerkt worden. Im Krankenhaus sei ein Abbruch verweigert worden. Die Familie habe den Fall innerhalb weniger Tage vor Gericht gebracht, sagte Félix. Zimmer habe sich aber nicht nur geweigert, die Abtreibung zu erlauben, sondern das Mädchen auch von seiner Familie isoliert in einem staatlichen Heim untergebracht. Es durfte am Dienstag nach Hause zurückkehren.