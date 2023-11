Richterswil ZH: Frau (30) bei Streit tödlich verletzt – 37-Jähriger festgenommen

Am frühen Samstagmorgen starb in Richterswil ZH eine Frau bei einem Tötungsdelikt.

Kurz nach 5.30 Uhr am Samstagmorgen ging bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich die Meldung ein, dass es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einer Auseinandersetzung gekommen sei und eine Frau verletzt wurde. «Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen durch das Ambulanzteam erlag die 30-Jährige ihren Verletzungen noch am Tatort», schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung.