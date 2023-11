Tote aus Richterswil war Sex-Arbeiterin aus Brasilien

Am Samstagmorgen kam eine 30-jährige Sexarbeiterin in einer Wohnung in Richterswil zu Tode.

Am vergangenen Samstag fiel eine Frau in Richterswil offenbar einem Gewaltverbrechen zum Opfer.

Laut Informationen von «Züritoday» und TeleZüri war die Frau, die am vergangenen Samstag in einer Wohnung in Richterswil höchstwahrscheinlich einem Tötungsdelikt zum Opfer fiel, eine Sex-Arbeiterin. Die Frau kam aus Brasilien und war nur für kurze Zeit in der Schweiz, eine Arbeitserlaubnis hatte sie nicht. Der mutmassliche Täter sitzt in Untersuchungshaft – er ist Schweizer mit nordafrikanischen Wurzeln.