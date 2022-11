Experten wettern über Skandal-Schiri Janny Sikazwe

Schiri-Experten waren daraufhin entsetzt. So sagte SRF-Experte Sascha Amhof: «Für mich ist es ein Penalty. Aus meiner Sicht hätte der VAR eingreifen müssen.» Und die Experten von Collinas Erben meinten: «Erster richtig dicker Bock in diesem Turnier, was Schiri-Entscheidungen betrifft. Klar kein Abseits (Ball kommt vom Gegner), danach ein klares Foul.» Zur Situation kurz vor der Pause meinten die Experten: «Seitlicher Tritt auf den Fuss, danach noch ein Kontakt in der Wade, ursächlich für den Sturz des Angreifers. Aus meiner Sicht ebenfalls ein Strafstoss.»