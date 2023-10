Kopfschmerzarten: Diese drei kommen am häufigsten vor

Kopfschmerzen sind aber nicht gleich Kopfschmerzen. Laut dem Universitätsspital Zürich gibt es rund 200 Arten von Kopfschmerzen. Am bekanntesten sind Spannungstypkopfschmerzen, Migräne und Clusterkopfschmerzen. Dabei unterscheiden sich die Arten durch den Ort, an dem sie wahrnehmbar sind, die Stärke, den Schmerzcharakter sowie die möglichen Begleiterscheinungen.

Spannungstypkopfschmerzen

Spannungstypkopfschmerzen sind die häufigsten Kopfschmerzformen. Laut USZ kommen sie so oft vor, dass fast jeder Mensch im Lauf seines Lebens einmal damit zu tun bekommt. Trotzdem gibt es nur wenige Studien zu dieser Art von Kopfschmerz. So sind auch die Ursachen weitgehend unbekannt, psychischer Stress gilt laut Schweizerischer Kopfwehgesellschaft als Hauptauslöser. Der Schmerz wird von Betroffenen als Druck oder Schwere beschrieben, meistens findet er beidseitig statt.

Migräne

Migräne ist die zweithäufigste Kopfschmerzart – in der Schweiz sollen mehr als eine Million Einwohner betroffen sein. Diese Art von Kopfschmerzen tritt laut einer US-amerikanischen Studie in der Kindheit und während der Teenie-Jahre bei Männern und Frauen gleich häufig auf. Dieses Verhältnis kippt im Laufe der Jahre: Im erwerbs- und reproduktionsfähigen Alter sind mehr als doppelt so viele Frauen betroffen. Schuld daran? Die Hormone, wie unter anderem ein Forschungsteam der Berliner Charité herausgefunden hat. Weitere Trigger können grelles Licht, starker Lärm, Wettereinflüsse, bestimmte Lebensmittel, Übermüdung oder Stress sein.