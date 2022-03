Autoposer in Reinach BL – «Richtig schlimm wurde es nach dem Lockdown»

«Wie am Nürburgring» habe es am Freitagabend getönt, berichtete etwa ein Anwohner unlängst in einer Reinacher Facebook-Gruppe.

Die langen Geraden im Reinacher Gewerbegebiet Kägen locken am Wochenende Autoposer an. Anwohnende leiden unter deren Auspuff-Orgien.

Im Gewerbegebiet Kägen in Reinach im Kanton Baselland toben sich an den Wochenenden seit dem ersten Lockdown Autoposer aus.

«Wie am Nürburgring» habe es am Freitagabend getönt, berichtete ein Anwohner unlängst in einer Reinacher Facebook-Gruppe. Der Post wurde von zahlreichen Reinacherinnen und Reinachern kommentiert und zeigt: Im Gewerbegebiet Kägen toben sich am Wochenende regelmässig Autoposer aus. «Richtig schlimm wurde es ab dem ersten Lockdown und hat sich seither nicht gebessert», sagt eine Anwohnerin des angrenzenden Quartiers auf Nachfrage. «Ich dachte, mit dem höheren Benzinpreis würde sich dieses sinnlose Herumfahren legen, aber anscheinend ist das Benzin immer noch zu billig.»