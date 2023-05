Rheinfelden AG: «Richtig so» – Stadt schränkt Öffnungszeiten von Denner-Filiale ein

«Liebe Kundinnen und Kunden, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir unseren Laden ab sofort an Feiertagen nicht mehr öffnen dürfen», steht auf einem Aushang an der Denner-Express-Filiale im Rheinfelder Roberstenquartier. Zusätzlich müsse der Laden ab Juli auch an Sonntagen geschlossen bleiben. «Ohne Worte» findet das eine Person in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Rhyfälde, wenn …» und eine andere «sehr schade», aber sie verstehe die Änderung. Dort gibt der Streit um die Öffnungszeiten zwischen der Stadt und Denner seit Monaten zu reden.