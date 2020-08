vor 1h

Bub (9) stürzt aus fünf Metern «Richtig viel Blut strömte aus dem Ohr»

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem folgenschweren Unfall in der Badi Lerchenfeld in St. Gallen. Der Ersthelfer erzählt.

von Jeremias Büchel

Im Freibad Lerchenfeld in der Stadt St. Gallen kam es am Donnerstag zu einem Unfall. Rettungskräfte kümmern sich um einen 9-jährigen Jungen. Der 9-Jährige hat sich beim Sprung vom 5-Meter-Brett verletzt.

Darum gehts Ein 9-Jähriger stürzte in der Badi Lerchenfeld in St. Gallen vom Fünf-Meter-Brett.

Dabei verletzte er sich schwer.

Ein Ersthelfer kümmerte sich um den Knaben.

Der 9-Jährige ist ausser Lebensgefahr.

Ein 9-jähriger Knabe stürzte im Freibad Lerchenfeld in St. Gallen am Donnerstagnachmittag, um 15 Uhr, vom Fünf-Meter-Sprungturm auf den Beckenrand. Dabei wurde er schwer verletzt.

Als Erster vor Ort war Sportlehrer Rouven Bärlocher, der zuvor mit einer Klasse im Schwimmbad war und eine Zwischenlektion für einen erfrischenden Schwumm nutzte. «Als ich aus dem Wasser stieg, sah ich den Aufprall und rannte gleich zum Becken hin», so der 37-Jährige. Alle anderen seien davongerannt, vermutlich weil sie unter Schock standen. Beim Knaben angekommen, sah Bärlocher, dass dieser in einer Blutlache lag. «Blut strömte aus dem Ohr, richtig viel Blut.» Erst habe er mit den Händen versucht, die Blutung zu stoppen, dann bekam er Badetücher von Schwimmbadbesuchern, und die Bademeister brachten Kompressen. «Ich wusste, es geht nun um Minuten und Sekunden, habe dafür gesorgt, dass der Bub wach bleibt.» Das sei nicht ganz einfach gewesen, er habe ihm dazu auf die Backen geschlagen und mit ihm gesprochen und Wasser ins Gesicht gespritzt. «Der Atem wurde immer flacher, was beunruhigend war.» Eine Beatmung sei Gott sei Dank nicht nötig gewesen. Schliesslich sei der Rettungsdienst gekommen und habe übernommen.

Gesundheitszustand stabil

Nach dem Vorfall habe er nicht gut geschlafen, so Bärlocher am Freitagmorgen. Es sei eigentlich Zufall gewesen, dass er vor Ort war. Wenn es nicht so heiss gewesen wäre, wäre er wohl in der Zwischenlektion zurück ins Schulhaus gegangen. In der Ausbildung zum Sportlehrer sei er bezüglich Anatomie und Vorgehen bei Sportunfällen ausgebildet worden. Das habe ihm am Donnerstagnachmittag viel genutzt.

Der Knabe sei mit seiner Klasse im Schwimmbad gewesen. Nach dem Unfall sei die Lehrerin mit der Klasse sofort aus dem Sichtfeld des Unfalls gegangen.

Die Polizei weiss noch nicht, wie es zum Unfall kam. Man sucht weiterhin Zeugen, die entsprechende Angaben machen können. Der 9-Jährige sei ausser Lebensgefahr, und der Gesundheitszustand sei stabil, hiess es am Freitag.