Horn: 40 Franken Busse wegen Apéro-Lieferung – «richtige Tüpflischisser»

Pascal Kölbener (30) aus Horn TG ist verärgert. Am Samstag war er für die Konditorei, bei der er als Konditor-Confiseur arbeitet, unterwegs, um Brötchen und Häppchen für einen Geburtstagsapéro auszuliefern. «Ich habe vor dem Haus parkiert , um die Käseküchlein, Brote und die Patisserie einfacher ins Haus liefern zu können», sagt der 30-Jährige, der sich im Familienbetrieb auch um die Lieferungen kümmert. Er habe mit dem Firmenauto nur etwa 15 Minuten vor dem Gebäude gestanden. «Ich habe den Leuten vor Ort noch geholfen, den Apéro aufzubauen», so der 30-Jährige.

Doch als er zurückkam, klemmte ein Bussenzettel unter seinem Scheibenwischer. Für Kölbener unverständlich: «Eigentlich ist dort Warenumschlag, also das Verladen oder Ausladen von grossen oder schweren Sachen, bis zu 30 Minuten erlaubt.» Trotzdem brummte ihm die Gemeinde Horn eine Parkbusse von 40 Franken auf. «Es gab weder ein Parkverbotsschild noch eine gelbe Linie am Boden», sagt der Thurgauer. Und das Grundstück gehört laut ihm nicht mal der Gemeinde, sondern ist ein Privatgrundstück.

«Die Gemeinde verteilt absurde Bussen»

Laut Kölbener ist es nicht das erste Mal, dass die Gemeinde «absurde Bussen» verteilt. «Sie verteilen Bussen, wenn ein Rad eines Autos nur ein bisschen ausserhalb des Parkfeldes ist», so der 30-Jährige. Weiter sei ihm aufgefallen, dass an anderen Orten in Horn auch Bussen verteilt würden, wenn jemand vergesse, ein Parkticket zu lösen, obwohl 30 Minuten gratis parkiert werden könne. «Das sind richtige Tüpflischisser», sagt Kölbener. Betreffend seiner Parkbusse will sich der 30-Jährige noch bei der Gemeindeverwaltung melden. «Wir werden sehen, ob es etwas bringt», sagt er.