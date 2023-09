Ist Blinken bei vorgeschriebener Fahrtrichtung Pflicht?

Frage von Anita ans Viva-Expertenteam:

Antwort:



Ja, du musst blinken. Jede Richtungsänderung ist immer anzukündigen. Egal, ob du freiwillig abbiegst oder zwingend. Und egal, ob deine Spur in diverse Richtungen führt oder nur abbiegt. Das hat zwei Gründe: Das Gesetz will es so, Ausnahmen wären nur verwirrend. Und vor allem: Nur so erfahren andere, was du vorhast – zum Beispiel Autofahrende auf der Gegenseite, die nicht wissen können, dass du einer vorgeschriebenen Fahrtrichtung folgen, also dort zwingend abbiegen musst. Studien ergeben übrigens, dass nur jedes zweite Mal korrekt geblinkt wird. Schade, denn Blinken ist die einzige Art, um im Verkehr gut zu kommunizieren.