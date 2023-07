Kryptowährungen: XRP-Kurs geht nach Gerichtsurteil steil

Reaktion von Ripple

Die SEC forderte in ihrer Klage aus dem Jahr 2020, dass das Gericht eine Entscheidung ohne Verfahren fällt. Als Grundlage sollen die vorgelegten Beweise und Argumente der Behörde gelten. In den letzten drei Jahren investierte Ripple bis zu 200 Millionen US-Dollar an Anwaltskosten in den Rechtsstreit.