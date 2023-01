«Rick and Morty»-Schöpfer Justin Roiland betrieb Sexting mit Teenagern

Demnach hat sich Roiland 2015 unter anderem mit einer Highschool-Schülerin ausgetauscht. «Ich war 16 Jahre alt, als ich bemerkte, dass Roiland mir folgte», beschreibt die Userin. «Ich war stolz, dass der Macher einer meiner Lieblingsshows mir folgte, ich fühlte mich besonders, also schrieb ich ihm.» In einem auf Twitter geteilten Tiktok-Video zeigt sie den Dialog zwischen ihr und Roiland.

«Du solltest dich in die Sexsklaverei begeben»

«Wenn du erst mal 18 Jahre alt bist, solltest du dich als Sexcam-Hure ausprobieren», so eine von Roilands Nachrichten, die aufgrund des blauen Twitter-Hakens verifiziert zu sein scheint. Weiter schrieb er: «Du solltest von zu Hause weglaufen und dich in Sexsklaverei begeben, du dumme Schl****.»

Und es gibt weitere Frauen, die sehr explizite Chatverläufe mit dem Filmemacher auf Twitter veröffentlicht haben. «Wirst du dir ein Morty-Tattoo auf deiner Brust machen lassen, das zeigt, wie er deine Nippel leckt? Wenn nicht du, wer sonst», heisst es in einer Nachricht, die er an eine andere Userin versendet haben soll.

Podcast mit Justin Roiland wieder aufgetaucht

Parallel zu den geleakten Nachrichten auf Twitter tauchte ein im Jahr 2011 aufgenommener Podcast auf. In «The Grandma’s Virginity» sprach Roiland darüber, wie es wäre, wieder ein Kind zu sein. «Wenn ich jetzt zurückgehen und ein Kind in der vierten Klasse sein könnte, mit all dem, was ich heute weiss, mein Gott, ich würde jeden verdammten Tag flachgelegt werden. Und es wäre auch legal, weil ich ein kleines Kind wäre.»