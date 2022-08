Jason Joseph verpasst Medaille, Ricky Petrucciani gewinnt Silber

European Championships : Wahnsinn! Joseph schrammt an Medaille vorbei, Petrucciani sorgt für Sensation

Was ist bloss mit unseren Leichtathletinnen und Leichtathleten los? Ricky Petrucciani sichert sich mit Silber über 400 m die nächste Medaille. Eine solche verpasst Jason Joseph nur ganz knapp.

1 / 3 Auf bittere Art und Weise verpasst Jason Joseph eine EM-Medaille. Getty Images for European Athletics AFP Ricky Petrucciani sorgt in München für den nächsten Schweizer Paukenschlag. freshfocus

Darum gehts Ricky Petrucciani sichert sich in München EM-Silber über 400 m.

Damit bestätigt er eine unglaubliche Leistung der Schweizer Delegation.

Jason Joseph überzeugt im Wettkampf über die 110 Meter Hürden, verpasst aber eine Medaille.

Angelica Moser schrammt ganz knapp an einer Stabhochsprung-Medaille vorbei.

Ricky Petrucciani läuft an den European Championships über 400 Meter überraschend aufs Podest. Der 22-jährige Tessiner zeigt auf den letzten 100 Metern eine gewaltige Aufholjagd und sichert sich am Ende gar den zweiten Rang. Nur der Brite Hudson-Smith kann Petrucciani das Wasser reichen. Eine sensationelle Leistung des jungen Schweizers! «Es ist crazy. Oh mein Gott, unglaublich», so Petrucciani, der seinen Triumph gegenüber dem SRF kaum fassen kann. «Auf den letzten Metern war ich richtig kaputt, aber konnte mich durchpushen.»

Jason Joseph erlebt ein Drama. Der Hürdenläufer über die 110 Meter zeigt einen starken Wettkampf. Doch der Baselbieter wird am Ende Vierter und verpasst damit die Medaillen nur knapp. Nur 2 Hundertstel fehlen Joseph auf die Medaille. Nachher ist der 23-Jährige grenzenlos enttäuscht. Sein Teamkollege Finley Gaio, der Fünfter wurde, tröstet ihn. Genützt hat das jedoch nichts.

«Die ganze Saison war ein Desaster»

Gegenüber dem SRF meint Joseph: «Der Papst könnte mich jetzt trösten, es würde nicht funktionieren. Es sch***t mich an, die ganze Saison war ein Desaster.» Er habe ein Rennen gezeigt, das okay gewesen sei. «Doch das reicht heutzutage nicht mehr. Ich wollte den EM-Titel holen und Schweizer Rekord laufen. Das habe ich nicht geschafft. Das ist sch****e.» Seine Enttäuschung ist verständlich. Doch eigentlich kann er auch zufrieden sein. Er schaffte es in den Final – und das nach Desaster-Auftritten bei der WM und den Olympischen Spiele in Tokio.

Ganz knapp am Podest vorbei schrammt die in Texas geborene Schweizerin Angelica Moser. Die 24-Jährige scheitert im Stabhochsprung-Final letztendlich an der 4.65-m-Marke – dies, vor allem im dritten Versuch äusserst knapp. Am Ende teilt sich Moser so den vierten Rang mit der Dänin Caroline Holm. Am Mittwochnachmittag sorgten bereits Marlen Reusser, Stefan Bissegger und Stefan Küng für Schweizer EM-Medaillen in München.

