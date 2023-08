Riddes VS: «Besteht da keine Einsturzgefahr?»

«Besteht da keine Einsturzgefahr?» Diese Frage stellte sich ein News-Scout, als er am 16. August unter einem Viadukt in der Gemeinde Riddes im Kanton Wallis durchspazierte. Und wenn man sich so die Bilder ansieht, dann kann man diesen Gedankengang bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Denn an etlichen Stellen klaffen Löcher in den Betonplatten und es ist rostiger Stahl zu sehen.