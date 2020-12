Albtraum für Gourmets : Riechst und schmeckst du seit deiner Covid-Erkrankung alles anders?

Ein Zürcher liebt Erdbeeren über alles. Doch seit er im Oktober an Covid-19 erkrankt ist, schmeckt das Lieblingsbeeri so gar nicht mehr wie sonst – sondern nach Erbrochenem. So wie diesem Mann ergeht es derzeit vielen.

«Es riecht alles so unerträglich und kaum einer kann es nachvollziehen», berichtet eine Covid-Patientin (Symbolbild). REUTERS

Sie sei aufgewacht und habe nur noch den Geruch von schweissigen Füssen gerochen, berichten Ärzte von einer 30-jährigen Covid-Patientin. Viele andere, die sich mit dem neuen Coronavirus angesteckt haben, machen ähnliche Erfahrungen: Statt des wohligen Kaffeegeruchs am Morgen riechen sie Benzin. Oder sie riechen – wie ein junger Zürcher – Erbrochenes, schnuppern sie an einer Erdbeere.

Wenn Dinge plötzlich anders riechen, ist von einer Parosmie die Rede. Das Phänomen, das auch bei einer regulären Grippe auftreten kann, ist wegen der Corona-Pandemie in aller Munde. Denn eine Infektion mit Sars-CoV-2 kann den Geruchs- und Geschmackssinn erheblich stören – bis hin zum vollständigen Verlust. «Ich bekam im März Corona und konnte zirka 10 Tage nichts riechen und schmecken. Dann war alles wieder gut», beschreibt es eine Leserin auf der Website des Forschungszentrums Helmholtz.

Auch in der Schweiz, die allein am Donnerstag wieder über 5000 Fälle von Neuinfektionen verzeichnete, verzweifeln viele Covid-Patienten wegen der Störung ihres Geruchs- und Geschmacksinns. Bist du einer von ihnen? Für einen Artikel suchen wir Leser, die uns von ihren Erfahrungen berichten würden. Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme im Formular unten. Vielen Dank!