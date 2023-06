YB-Boss Christoph Spycher im Interview

Die aktuelle Transferphase

Umworbener Schützling Fabian Rieder

Spycher als harter Verhandlungspartner

Transferoffensive aus Saudiarabien

Gerüchte um einen Job in der Bundesliga

«Niemand von uns kann sicher sagen, was man in zwei oder drei Jahren machen wird», so Spycher. Er könne sich gut vorstellen, dass es schlussendlich ein Leben lang YB heissen werde. «Aber ich kann nicht sagen, was ich in drei, fünf oder zehn Jahren empfinden werde. Wenn ich irgendwann den Traum hätte, eine führende Position in einer der europäischen Topligen anzunehmen, dann würde ich versuchen, diesen Traum zu erfüllen.» Aktuell gebe es kein Angebot. «Es gab in der Vergangenheit informative Gespräche, welche ich aber stets transparent gegenüber YB kommuniziert habe.» Er wolle aber als Vorbild gelten für die Spieler: «Wenn ich einen Vertrag unterzeichnet habe, dann will ich diesen auch erfüllen.»