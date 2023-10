Riehen BS: Polizei stoppt Teenie – er legte zwölfmal Zugverkehr lahm

Der festgenommene Jugendliche wird verdächtigt, in zwölf Fällen Gegenstände auf die Gleise der S-Bahn-Strecke S6 gelegt zu haben.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt konnte am Samstagnachmittag während einer binationalen Aktion mit der deutschen Bundespolizei und der Kriminalpolizei der Basler Staatsanwaltschaft in Riehen einen Jugendlichen festnehmen. Der 14-Jährige wird der mehrfachen Störung des Eisenbahnverkehrs verdächtigt, wie die Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag mitteilt.