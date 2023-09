Riehen: Der Topfschnitt war nicht das einzig Auffällige am Täter

Am Sonntagmorgen gegen halb sieben Uhr morgens wurde ein 66-jähriger Mann in Riehen überfallen. Verletzt wurde der 66-Jährige laut der Staatsanwaltschaft nicht.

Am Sonntagmorgen gegen halb sieben Uhr wurde ein 66-jähriger Mann in Riehen überfallen.

Am Sonntagmorgen gegen halb sieben Uhr wurde ein 66-jähriger Mann in Riehen überfallen, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt in einer Medienmitteilung schreibt. Verletzt wurde der 66-Jährige laut der Staatsanwaltschaft nicht.