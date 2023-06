Riehen BS: Riehen will Stimmrechtsalter 16 – SVP kündigt Referendum an

Der Riehener Einwohnerrat entscheidet sich für das Stimmrechtsalter 16. Die Motion wurde überparteilich angenommen. Abgesehen von der SVP, die ein Referendum einleiten will.

Am Donnerstag beschloss der Riehener Einwohnerrat, dem Stimmrechtsalter für 16- und 17-Jährige eine Chance zu geben. Die Motion, welche bereits seit zwei Jahren pendent war, wurde von allen Parteien, abgesehen der SVP, angenommen. Die SVP Riehen kündigte an, dass sie ein Referendum einleiten würde.

Der Riehener Einwohnerrat hat am Donnerstag eine wegweisende Entscheidung getroffen, um jungen Menschen mehr politisches Mitspracherecht bei kommunalen Wahlen und Abstimmungen zu geben. Der Beschluss, das Stimm- und Wahlrechtsalter auf 16 Jahre zu senken, basiert auf einer Motion von Noé Pollheimer (SP), die bereits vor zwei Jahren eingereicht wurde. Rund 300 Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren, die derzeit in Riehen leben, wären von so einer Änderung betroffen.

Die Zustimmung zu dieser Massnahme war weitreichend. Fast alle Fraktionen sprachen sich dafür aus. Lediglich die SVP sowie vereinzelte Mitglieder der LDP und FDP äusserten Bedenken. Das Stimmrechtsalter 16 öffne laut einer Pressemitteilung der SVP Riehen «Tür und Tor für weitere Gruppen, welche das Stimm- und Wahlrecht erhalten könnten». Schon bald erfolge, wie es auf kantonaler Ebene von links-grünen Parteien gefordert wird, so auch noch ein Stimmrecht für Ausländer. «Diesen Bestrebungen ist jetzt ein Riegel vorzuschieben», schreibt die SVP Riehen.

Die gleichen Argumente gegen die Alterssenkung wie 1991

Noé Pollheimer habe sich auf allen Ebenen für das Stimmrechtsalter 16 engagiert. Er selbst sei bereits früh politisch engagiert und interessiert gewesen. «Das Stimmrecht auszuweiten, macht in meinen Augen einfach Sinn. Demokratie ist nicht etwas, das kleiner wird, wenn man es teilt», erklärt der Jus-Student, «16- und 17-Jährige sind ja auch vor Gericht urteilsfähig oder etwa sexuell mündig. Weiter haben sie auch ihre bürgerlichen Pflichten, wie das Bezahlen von Steuern, warum soll das also nicht durch das Stimmrecht ausgeglichen werden?»

Weiter liessen sich gerade kommunale Themen einfach und anschaulich vermitteln. Somit eignen sie sich besonders für 16- und 17-Jährige in den Augen Pollheimers. Die Gegner seiner Motion würden dieselben Argumente wie 1991 brauchen, als das Stimmrechtsalter von 20 auf 18 gesenkt werden sollte. «Damals ist die Demokratie auch nicht den Bach runter gegangen», sagt Noé Pollheimer. Dass dies der erste Schritt in Richtung Stimmrecht für Ausländer und Ausländerinnen in der Schweiz sei, verneint er: «Das ist eine komplett andere Diskussion.»

SVP kündigt Referendum an

Nach der Annahme des Beschlusses beantragte Jenny Schweizer ein obligatorisches Referendum, welches jedoch mehrheitlich vom Einwohnerrat abgelehnt wurde. Im Anschluss an die Sitzung kündigte die SVP an, das Referendum einzuleiten. In der Medienmitteilung erklärte die Riehener SVP, dass das Stimmrecht ab 16 einen «unlogischen Systembruch» mit der Bundesebene darstelle. Das bestehende System habe sich bewährt und bedürfe keiner Anpassung.

Nun bleibt abzuwarten, wie viele Menschen das Stimmrecht ab 16 als unlogisch erachten und wie viele es als eine Bereicherung sehen. Anzumerken ist, dass in den letzten 20 Jahren keine kommunale Abstimmung in Riehen mit weniger als 300 Stimmen gewonnen wurde. Falls also alle der 300 betroffenen Jugendlichen zur Urne gehen würden, dürfte dies nicht allzu ausschlaggebend sein.