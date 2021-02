Der Vertigine-Sprung als Schlüsselstelle Beim WM-Super-G der Männer scheiden gleich die ersten drei Fahrer allesamt aus, weil sie nach dem Vertigine-Sprung ein Tor verpassen — darunter auch Mauro Caviezel. Video: SRF

«Einer WM nicht würdig», «Einfach nur schrecklich!», «Fair kann das nicht sein» - die Meinungen über den WM-Super-G der Männer in Cortina stand in den sozialen Medien schnell fest. Und aus Schweizer Sicht dürfte so manch einer diese teilen. Denn so scheiden beim Rennen in Cortina mit Loïc Meillard und Mauro Caviezel gleich zwei Schweizer aus. Beide gingen mit frühen Startnummern ins Rennen auf eine Strecke, die im Weltcup noch nie befahren wurde.

Vor ihnen war auch der Österreicher Christian Walder, der den Super-G eröffnet hatte, ausgeschieden. Sie wurden nach einem extrem weiten Vertigine-Sprung in eine Kompression gedrückt und verpassten kurz darauf ein Tor. Erst später gestartete Athleten meisterten die Schlüsselstelle besser.

«Die ersten drei hatten hier gar keine Chance»

Allerdings auch Marco Odermatt (11. Rang) und Beat Feuz (10.) hatten auf der Strecke ihre liebe Mühe und hatten somit mit dem Sieg nichts mehr zu tun. «Ich habe versucht anzugreifen, wusste allerdings, dass ich heute nicht zu den Medaillenkandidaten gehöre. Ich habe oben nicht so ganz in den Rhythmus gefunden. Super-G ist bei mir halt so ein Ding, ich weiss nicht genau, was es braucht, damit ich es bis ganz nach vorne schaffe. Es fehlte eine Sekunde, sie sollte nicht da sein, doch sie ist es», sagte Feuz nach dem Rennen gegenüber SRF.

Marco Odermatt ärgerte sich im TV-Interview: «Ich ärgere mich aber über mich selbst, ich bin heute nicht gut Ski gefahren. Die Enttäuschung jetzt ist schon gross.» Angesprochen auf die Piste sagte er: «Man hat wenig gewusst über die Piste, den Schnee, die ersten drei hatten hier gar keine Chance.» Weiter fügt er an: «Nach der Besichtigung haben sie die Piste noch nachgewässert und Tore umgesteckt.»

Mit Startnummer 21 auf Rang 2

Den Sieg holte sich derweil der Österreicher Vincent Kriechmayr, vor dem Deutschen Romed Baumann und dem Franzosen Alexis Pinturault. Dabei ist vor allem die Leistung Baumanns hervorzuheben, der mit einem Husarenritt mit der Startnummer 21 noch aufs Podest fuhr und dem Einheimischen Dominik Paris so eine Medaille vermasselte.

Sogar Super-G-Sieger Kriechmayr zeigt sich angesprochen auf den umstrittenen Streckenabschnitt kritisch. «Das war ein 100-Meter-Drift. Das bin ich so nie gefahren in meinem Leben. Aber das macht unseren Sport aus, dass man speziell im Super-G improvisieren muss», äussert sich der neue Weltmeister gegenüber der «Krone».

In gleiche Horn bläst ORF-Kommentator Armin Assinger: «Da hat er übers Ziel hinausgeschossen. Wäre ich gefahren, hätte ich ihn gegen Wind und Sonne geschossen», meint der ehemalige Skirennfahrer zur Kurssetzung des italienischen Trainers Alberto Ghidoni. (erh/law)