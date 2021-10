Cosplay : Riesen Erleichterung bei Cosplayern nach Ausnahme bei Verhüllungsverbot

Die Doppelgänger von berühmten Comicfiguren und Filmfiguren dürfen sich weiterhin vermummen. So sieht es der Entwurf des Bundesrats zur Umsetzung der Verhüllungsverbots-Initiative vor. Auch der Lokalheld «Spidey vo Winti» darf weiterhin anonym durch die Strassen ziehen.

Der Bundesrat sieht vor, dass man sich für künstlerische und unterhaltende Darbietungen verkleiden darf. Eventorganisatoren rund um Cosplay-Events freuen sich, dass auch die Geek-Kultur Beachtung findet und sie weiterhin Städte wie Bern mit ausgefallenen Outfits schmücken dürfen, meinen die Organisatoren des Hero-Fests in Bern. « Dem Bundesrat liegt nicht nur das alte, einheimische Brauchtum, wie die Fasnacht, am Herzen, sondern auch das neue Brauchtum, das die jungen Leute in die Schweiz bringen », sagt Cédric Schlosser, Geschäftsführer von Hero-Fest .

Das Verhüllungsverbot kennt gemäss bundesrätlichem Vorschlag viele Ausnahmen. So darf man sich verhüllen, um sich gesundheitlich zu schützen, also zum Beispiel Hygienemasken tragen. Man darf einheimisches Brauchtum fördern und somit verkleidet an die Fasnacht. Und: Wer seine Grundrechte zur Meinungsäusserung ausübt, darf sich vermummen, wenn es die öffentliche Sicherheit nicht beeinträchtigt.

Genau dieser Punkt ist dem Vater des Verhüllungsverbotes, SVP-Nationalrat Walter Wobmann, ein Dorn im Auge und er fordert deshalb eine sehr genaue Formulierung im Text. Der Präsident der Grünen, Balthasar Glättli, war hingegen von Anfang an gegen die Vorlage. Er sieht einen klaren Widerspruch darin, dass es dann verboten sei, die persönliche religiöse Gesinnung nach aussen zu tragen, aber nicht die politische.

Die Feinheiten werden jetzt in der Vernehmlassung diskutiert und in der Botschaft dann ergänzt. Danach ist das Parlament am Zug.

