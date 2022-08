Gibraltar : Riesen-Frachter kollidiert mit Tanker – vor Gibraltar droht eine ÖI-Katastrophe

Die Behörden befürchten eine Ölpest, falls das Schiff vor Gibraltar tatsächlich untergehen sollte. Aktuell befinden sich noch 24 Personen an Bord.

An Bord des Frachters befinden sich 183 Tonnen Schweröl, 250 Tonnen Diesel und 27 Tonnen Schmieröl.

Ein 178 Meter langer Massengutfrachter ist vor Gibraltar mit einem Flüssiggastanker kollidiert und droht zu sinken. Die Behörden befürchten eine Ölpest, falls das Schiff tatsächlich untergehen sollte. Es habe 183 Tonnen Schweröl, 250 Tonnen Diesel und 27 Tonnen Schmieröl in seinen Tanks, teilte die Regierung des britischen Überseegebiets am Südzipfel Spaniens am Dienstagmorgen mit. Warum die beiden Schiffe zusammenstiessen, war zunächst unklar.