Bern: Riesen-Gschänkli blockiert Tramverkehr für mehrere Stunden

Auf dem Bärenplatz in Bern stiess am frühen Donnerstagmorgen ein Lastwagen mit einem der Sicherheitspoller zusammen, die momentan in Geschenkpapier eingehüllt sind. Der Betonblock fiel in der Folge auf das Tramgleis, wodurch die Strecke blockiert wurde. «Eine derart aussergewöhnliche Verkehrsbeschränkung habe ich bislang noch nie gesehen», sagt ein Chauffeur, der selbst bei Bernmobil arbeitet. Das Bild vom Poller auf dem Gleis habe im Whatsapp-Chat schnell die Runde gemacht.