Neue Gadgets - Riesen Leak vor Samsung-Event zeigt zwei neuen Falthandys

1 / 12 In einem neuen Leak hat ein Twitter-Nutzer noch nicht angekündigte Samsung-Produkte veröffentlicht. Twitter/@evleaks So beispielsweise das Z Fold 3. Twitter/@evleaks Auch ein zweites Falt-Phone soll Samsung vorstellen. Twitter/@evleaks

Darum Ein Tech-Insider hat auf Twitter einen riesigen Samsung-Leak veröffentlicht.

In seinem Thread stellt er Gadgets vor, die Samsung während seines Sommer-Events vorstellen soll.

Darunter befinden sich zwei Falt-Phones und neue Galaxy-Buds.

Der Samsung-Event soll laut dem Leaker am 11. August stattfinden.

Wann der nächste grosse Event des koreanischen Smartphone-Herstellers Samsung stattfinden soll, ist noch nicht einmal offiziell bekannt, geschweige denn, welche neuen Handys oder Gadgets vorgestellt werden. Nun behauptet der Leaker Evan Blass auf Twitter allerdings, über die geplanten Ankündigungen des Unternehmens im Bilde zu sein. In einem langen Thread hat er Informationen und GIFs veröffentlicht, die aufzeigen, dass der nächste Samsung-Event ein grosser werden könnte.

So soll das Unternehmen nicht nur ein, sondern gleich zwei neue, faltbare Smartphones vorstellen. Es soll sich dabei um das Galaxy Z Fold 3 und das Galaxy Z Flip 3 handeln. Genauere Produktinformationen werden dabei nicht bekannt, zu sehen ist aber, dass das Z Fold 3 in den Farben weiss, grün und schwarz und das Z Flip 3 in violett, schwarz, gold und grün daher kommen soll.

So soll das Z Fold 3 aussehen:

Und so das Z Flip 3:

Weitere Gadgets

Die faltbaren Smartphones sind aber nicht die einzigen Handys, die Samsung an seinem nächsten Event vorstellen soll. So zeigt Blass ein GIF eines neuen Gerätes, dass wohl das Galaxy S21 FE sein könnte. Dieses Handy soll es in den Farben weiss, gelb-grau, violett und schwarz geben. Erst letzten Monat war noch unklar, ob Samsung die FE-Serie überhaupt weiterführen wird. Dieser neue Leak weist aber schwer darauf hin.

Nebst den Smartphones hat Blass auch noch einige weitere Gadgets geleaked, die Samsung bald vorstellen soll. So beispielsweise zwei neue Datenuhren, darunter die wohl neue Galaxy Watch 4. Bei der zweiten Uhr soll es sich um die Galaxy Watch Active 4 handeln, die laut Theverge.com in zwei Grössen erhältlich sein soll.

Zuletzt hat Blass drei neue Galaxy Buds geleaked. Diese sollen laut einem zweiten Leaker, Ice Universe, mit aktiver Geräuschunterdrückung daher kommen. Sie zeigen sich in den Farben grau, violett und weiss.

Das Datum

Nebst all den Leaks zu Hardware, sagt Blass auch das Datum für den kommenden Event von Samsung voraus. Dieser soll am 11. August stattfinden. Dies würde damit übereinstimmen, dass Samsung während einer gemeinsamen Präsentation mit Google im Juni ankündigte, dass das Unternehmen «später in diesem Sommer» einen eigenen Event durchführen werde. Dazu kommt, dass Samsung auch schon in der Vergangenheit im August Sommer-Events durchführte. Der Zeitrahmen würde also gut passen. Samsung hat sich zu den Leaks bisher nicht geäussert.

