Ausleihbare Akkus: Riesen Run auf Chimpys wegen Festivals

Akkus auch im Ausland erhältlich

Das Angebot von Chimpy trifft offenbar auch international einen Nerv der Konsumenten und Konsumentinnen. Das Zürcher Startup expandiert eifrig ins Ausland. Mittlerweile sind die Akkus in Deutschland, Spanien, Frankreich, Österreich und Italien erhältlich. Das Zürcher Start-up Chimpy wurde 2013 von den vier Freunden Andreas Braendle, Mirko Hofmann, Can Olcer und Simon Schwarzenbach gegründet, um den wachsenden Batteriemüll zu bekämpfen.

2014 war der offizielle Start des Powerbank-Leihservice in zehn Zürcher Bars. Mittlerweile sind die grünen Geräte an knapp 2500 Verkaufsstellen in der Schweiz erhältlich. Unter anderem können die grünen Powerbanks am Kiosk oder bei Selecta-Automaten gegen einen Depotbetrag von 15 Franken ausgeliehen werden.