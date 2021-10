Nach Rücktritt im Oktober – Riesen-Überraschung im Turnen – Steingruber wird Kunstturn-Trainerin

Anfangs Oktober verlor die Schweizer Kunstturn-Szene der Frauen ihr Aushängeschild. Giulia Steingruber trat nach ihren dritten Olympischen Sommerspielen in Tokio per Ende Jahr vom Spitzensport zurück. Für die 27-jährige Gossauerin war der Rücktritt der logische Schritt nach den Heim-Europameisterschaften in Basel und den Olympischen Sommerspielen. Nun hat sie bereits eine neue Aufgabe.

So übernimmt Anthony Retrosi interimistisch das Amt des Cheftrainers im Bereich Kunstturnen Frauen. Unterstützt wird der 55-jährige Retrosi von seiner Landsfrau Wendy Martin. Komplettiert wird das Interims-Team von Giulia Steingruber. Retrosi wird das Training des Nationalkaders interimistisch bis Ende Januar 2022 leiten. Wendy Martin und Steingruber bleiben dem Team bis Ende 2021 erhalten. Dies teilt der Schweizerische Turnverband (STV) in einem Communiqué mit.

«Giulia ist für viele Turnerinnen eine Mentorin»

Anthony Retrosi und Wendy Martin freuen sich auf die neue Herausforderung mit dem Schweizer Frauenteam. «Wie können wir uns die Gelegenheit entgehen lassen, in einem so schönen Land mit so engagierten Sportlern zu arbeiten? Magglingen ist eine Weltklasse-Anlage mit hart arbeitenden Turnerinnen und Turnern. Wir freuen uns sehr auf unsere Zeit hier», so Retrosi. Über die Zusammenarbeit mit der sechsfachen Europameisterin, Olympia-Medaillengewinnerin und Serien-Schweizermeisterin ist er sehr happy: «Giulia ist für viele Turnerinnen eine Mentorin und grosse Schwester. Sie wird als Schaltstelle zwischen Athletinnen und Trainerteam ein wichtiges Puzzleteil unseres Teams sein. Daher ist Giulias Erfahrung von unschätzbarem Wert für uns.»