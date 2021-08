Marco Streller kehrt zum FC Basel zurück.

Nicht mehr als Sportdirektor, wie er bei den Baslern zuletzt amtete, sondern in einer Rolle im Marketing-Bereich – versehen mit der Bezeichnung: «Business Developement & Ambassador». Dies teilt der Club in einem Communiqué mit. Seiner bisherigen Tätigkeit als Experte bei «blue Sport» wird er unabhängig vom Engagement beim FCB weiterhin nachgehen.

Burgener ist rotblaue Geschichte

Und nun also die Rückkehr. Seit seiner Baselzeit hat sich viel getan. Vor wenigen Wochen hat Streller an der HSG St. Gallen seine Ausbildung zum CAS-Sportmanager abgeschlossen, ausserdem war er daran, das betriebswirtschaftliche KMU-Studium zu absolvieren. Und die Basler, sie sind nicht mehr in der Krise. Beim FCB läuft es derzeit gut, der Club ist super in die Saison gestartet. Auch ist Burgener rotblaue Geschichte, mit David Degen ist ein alter Streller-Mitspieler der neue starke Mann. Und: Patrick Rahmen, der Mann also, den Streller so unbedingt holen wollte, ist jetzt FCB-Coach.