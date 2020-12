Diverse Migros-Kunden kauften heute extra für Hunderte Franken ein, um eine spezielle Sammel-Murmel zu erhalten. An den Kassen wurden sie enttäuscht. Die Migros entschuldigt sich.

«Jetzt ist die ganze Familie wütend» : Riesenärger bei Kunden wegen Spezial-Murmeln – Migros sagt Sorry

1 / 2 «Am 5.12. gibt es die Spezial-Murmeln!»: Die Aktion der Migros sorgt für Ärger. Migros Obwohl Leser für bis zu 400 Franken einkauften, erhielten sie nur eine der begehrten Spezialmurmeln. Migros

Darum gehts Bei der Sammelaktion der Migros gibt es pro 20 Franken Einkauf eine Murmel gratis.

Am Samstag gab es eine spezielle Aktion für Sonder-Murmeln.

Diverse Kunden haben für Hunderte Franken eingekauft und erhielten am Schluss doch nur eine Murmel.

Die Migros entschuldigt sich – und stellt Ersatz in Aussicht.

Rahel Hochuli ist richtig sauer. Die Thurgauerin aus Steinach ist am Samstagmorgen bewusst früh aufgestanden, um in der Migros ihre Einkäufe zu erledigen. Sie hatte dafür einen Grund: Sie wollte an die Spezialmurmeln herankommen.

Hintergrund ist die Murmelaktion «All Stars» der Migros, die seit dem 3. November bis Heiligabend läuft. Insgesamt 40 Glasmurmeln für eine Murmelbahn können gesammelt werden. Pro Einkauf von 20 Franken gibt es eine Murmel gratis. Zusätzlich gibt es ab einer gewissen Anzahl gesammelter Sticker Rabatt auf die Murmelbahn, die man ebenfalls in der Migros posten kann.

Für 300 Franken eingekauft

Der 5. Dezember ist der Tag der Superstar-Murmeln. Die besonders eingefärbten Murmeln, vier an der Zahl, sind nur an diesem Tag erhältlich. Dementsprechend gross der Frust von Rahel Hochuli: Obwohl sie für 300 Franken einkaufte, erhielt sie nur eine der begehrten Spezialmurmeln. Begründung der Migros-Mitarbeiterin an der Kasse: Es seien nicht genügend Murmeln vorrätig.

«Jetzt kriege ich die Sammelbox nicht voll. Das ist doch einfach schade für die Kinder», sagt Hochuli. Sie findet das Vorgehen der Migros eine bodenlose Frechheit: «Wenn es heisst, ich bekomme pro 20 Franken eine Murmel, und am Schluss stehe ich mit einer alleine da, ist das für mich nahe am Betrug.»

Mehrere Leser masslos enttäuscht

Hochuli ist nicht die einzige, die von der Migros heute enttäuscht wurden. Bei 20 Minuten haben sich diverse Kunden gemeldet, die für ihre Kinder und Enkeln die Murmeln sammeln. Um auch ja alle Sondermurmeln zu bekommen, kauften sie für zwischen 190 und 400 Franken ein. In den Filialen, darunter Arbon TG oder Wallisellen ZH, erhielten sie nur eine Murmel. Begründung der Migros-Mitarbeiter laut den Lesern war immer: «Wir haben nicht genügend Murmeln an Lager.» Auch auf Twitter wird die Migros-Sammelaktion von enttäuschten Kunden scharf kritisiert. «Nun ist die ganze Familie wütend», schreibt einer.

Migros entschuldigt sich

Die Migros hat Verständnis für den Ärger der Kunden: «Wir verstehen die Enttäuschung der betroffenen Kundinnen und Kunden absolut», schreibt Sprecher Marcel Schlatter auf Anfrage von 20 Minuten. Die Migros sei von der Nachfrage schlicht überrascht worden: «Die Spezialmurmeln gingen weg wie warme Weggli und so hatten wir sie schlicht nicht in ausreichender Stückzahl verfügbar.»