Das sonnige Wetter treibt die Schweizerinnen und Schweizer nach draussen – und auf die Pisten. Wie die Waadtländer Kantonspolizei informiert, sind seit 11 Uhr die Parkplätze in den vier Skigebieten Pillon, Les Diablerets, Villars und Marchairuz voll und geschlossen. Die Polizei bittet darum, die Signalisation zu beachten und darauf zu verzichten, in die betreffenden Gebiete zu fahren.

Der Samstag ist der bisher schönste Tag des Winters. In den Föhntälern in der Ostschweiz ist mit 18 Grad zu rechnen, in den Waadtländer Berggebieten mit ungefähr vier bis fünf Grad. Zudem soll es das ganze Wochenende über sonnig bleiben – ideales Skiwetter, also. Tourismusorganisationen hatten bereits im Vorfeld mit extrem vielen Ausflüglern gerechnet.