Wunder: Frank Vaorin von Stange aufgespiesst – er überlebt

Frank Vaorin hält die Stange in der Hand, die er noch vor einigen Tagen in seinem Körper hatte.

Vaorin stürzte vier Meter in die Tiefe, als er gerade einen Baum auf seinem Grundstück beschnitt. Sein 21-jähriger Sohn Tom begleitete ihn. Als dieser seinen verletzten Vater sah, alarmierte er die Rettungskräfte, wie der Klinikverbund Bremen-Mitte in einer Medienmitteilung schreibt. «Ich weiss noch, wie ich dort auf der Stange hing, mit den Füssen in der Luft. Mein Sohn hatte mir schnell etwas unter die Füsse geschoben, damit die Stange nicht noch weiter rutscht», erzählt der Vater.

Chance auf Rettung erschien zunächst gering

Nachdem die Feuerwehr den 55-Jährigen erstmal aufwändig vom Zaun freischnitt, wurde der Verletzte samt Stange in einen Rettungshelikopter geladen. Bei einer gründlichen Untersuchung in der Klinik stand fest: Die Stange hatte sich neben seinem After durch den Bauch gebohrt, vorbei am rechten Dickdarm, an lebenswichtigen Gefässen und der Leber, durch das Zwerchfell in den Brustkorb. Sie verschonte ebenso die Lunge, durchstiess einige Rippen und kam unterhalb des Schlüsselbeins wieder zum Vorschein.