Felssturz im Berner Oberland – «Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen»

Die Berggemeinde Schattenhalb war in der Vergangenheit schon oft Zeugin von Felsstürzen.

Im Berner Oberland löste sich am Mittwochnachmittag ein Felsblock und stürzte herunter.

Ein zirka 250 bis 400 Tonnen schwerer Felsblock löste sich am Mittwochnachmittag in der Berner Oberländer Gemeinde Schattenhalb und stürzte über 650 Meter in die Tiefe. Er donnerte unterhalb des Chaltenbrunnen-Hochmoors durch den Schutzwald bis zum Weiler Falcheren herunter, wie die «Berner Zeitung» schreibt.