Bassecourt JU: 800 Liter Heizöl gelangen in Rasen 

In der Rue du Paddock in Bassecourt ist es am Mittwochmorgen zu einer Ölverschmutzung gekommen. Ein LKW-Fahrer, der mit der Lieferung von Heizöl an ein Gebäude beschäftigt war, rollte von seinem Fahrzeug aus den Heizölschlauch ab. Während der Befüllung der Tanks wurde der Schlauch aufgrund eines Zwischenfalls abgetrennt, wie die Kantonspolizei Jura mitteilt.