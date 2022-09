Saxon VS : Riesenschnecken versetzen das Wallis in Aufregung

In Saxon VS wurden Riesenschnecken entdeckt.

Die aus Afrika stammenden, als sehr gefrässig geltenden Riesenschnecken wurden Anfang des Sommers in einem Obstgarten in Saxon (VS) gesichtet. Der Spaziergänger, der sie entdeckte, informierte die Gemeinde, die sich daraufhin an den Kanton wandte, um weitere biologische Analysen des Weichtiers durchzuführen.