Riesenslalom Sölden: Lara Gut-Behrami gewinnt mit knappem Vorsprung

«Ich habe wieder einen Schlag erwischt kurz vor dem Steilhang und da ein bisschen viel riskiert. Hatte dann aber das Gefühl, den Steilhang an sich gut gemeistert zu haben.Aber bei der Ausfahrt ist es dann irgendwie nicht mehr aufgegangen, da hat mir dann der halbe Meter an Höhe gefehlt. Da musste ich drücken und ich wusste, es war so eng hinter mir da darf ich mir keine Fehler erlauben. Ein bisschen schade, aber man sieht, ich fahre sicherlich wieder viel besser und fühle mich auch wohl. Sowas gibt Vertrauen. Es ist ein Resultat, sicherlich kein Hammer-Resultat, aber solange ich in diesem Bereich bin, ist es vollkommen okay.» (gegenüber SRF)