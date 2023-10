Riesenslalom Sölden: Rennen wird wegen Windböen abgebrochen

Marco Odermatt wird den Saisonauftakt nicht zum dritten Mal in Serie gewinnen. Wegen zu starker Winde musste der Riesenslalom abgebrochen werden.

Odermatt verpasst die Bestzeit Marco Odermatt kann auf verkürzter Piste noch nicht ganz überzeugen.

Nach 47 Fahrern wurde der 1. Lauf des Riesenslaloms in Sölden unterbrochen, zu stark war der Wind. Wegen den Windböen hatte bereits der Start nach unten verschoben werden müssen. Die Rennjury beriet sich lange und entschied kurz vor Mittag: Das Rennen wird abgebrochen. Denn es war keine Besserung in Sicht, die Sicherheit der Rennfahrer war nicht gewährleistet.

Marco Odermatt nahm im SRF Stellung zur Absage und witzelte als Erstes: «Ein Österreicher führte ja.» Um dann seriös nachzulegen: «Es windete so fest, das war nicht mehr fair. Der Entscheid kam schnell, aber sie werden die Wetterprognose sicher genau studiert haben. Es wäre kein faires Rennen mehr geworden», so der 26-Jährige weiter.

Für ihn ist aber auch klar: «Es ist schon das Rennen, das am meisten weh tut, wenn es abgesagt wird. Weil man den ganzen Sommer auf dieses Rennen auslegt.» Es sei sicher auch schade für die Ski-Industrie und die Fans. Ob das Rennen nachgeholt wird, ist aktuell nicht klar, aber Odermatt sieht eigentlich keine Möglichkeit in diesem dicht gedrängten Rennkalender 2023/24.

Odermatt lauerte als Zweiter

Der zweifache Sölden-Sieger Odermatt, der in der Folge auch zweimal den Gesamtweltcup gewann, wäre beim Saisonauftakt der Männer auf dem Rettenbachgletscher der grosse Favorit auf seinen dritten Sieg in Serie gewesen. Doch wie es immer ist vor dem Saisonstart, die Rennfahrer wussten nicht, wo sie genau stehen. Odermatt selber hatte Marco Schwarz als einen seiner grössten Kontrahenten auf den Gesamtweltcup ausgerufen.

Es war genau dieser Österreicher, der im 1. Lauf Odermatt um 29 Hundertstel distanzierte. «Es war ein solider erster Lauf der Saison. Der Start ist mir eigentlich gut gelungen. Den Rückstand kann ich mir nicht erklären. Das muss ich sicher noch einmal anschauen. Ich habe schon gemerkt, dass es noch nicht richtig läuft», sagte Odermatt im SRF.

Meillard mit viel Pech

Ein Saisonstart zum Vergessen war es für Loïc Meillard. Ausgerechnet an seinem 27. Geburtstag dauerte das Rennen für den Neuenburger nur wenige Sekunden. Dann sprang ihm ein Ski von der Bindung und der erste Lauf war beendet – und damit das Rennen auch. «Das Wort, das mir dazu einfällt, darf man nicht im Fernsehen sagen. Es ist mir in der Vorbereitung nie passiert, dass ich einen Ski verliere. Es wäre auch bitter, wenn es nicht mein Geburtstag wäre. Es ist schwierig zu verstehen, aber ich muss einfach weiterarbeiten», so ein sichtlich enttäuschter Meillard.