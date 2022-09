Sieg gegen Portugal: «Riesentriumph» – Nati ist zum zweiten Mal Beachsoccer-Europameister

MVP kommt aus Wettingen AG

Wie Dejan Stankovic trafen auch Glenn Hodel und Noel Ott doppelt. Letzterer wurde, wie bereits an der WM, als bester Spieler des Turniers geehrt. «Der Messi auf Sand», wie man den 28-Jährigen aus Wettingen AG auch nennt, sei nicht nur menschlich grandios, sondern hätte alle Fähigkeiten eines ganz grossen Spielers: «Er ist physisch unheimlich stark, hat ein tolles Auge und taktisch sowie technisch gehört er zu den Allerbesten», schwärmt Schirinzi.



Das Team, das nach 2012 zum zweiten Mal «Geschichte schreiben konnte», ging nach dem gewonnen Endspiel gemeinsam essen. Dann sei Schirinzi direkt ins Hotel, weil am nächsten Morgen ein früher Transfer von Cagliari zum Flughafen von Olbia anstand. Aber: «Die Jungs haben dann schon noch etwas gefeiert», räumt der Baselbieter ein. Weiter gehts nun mit Hallen-Trainings in Basel und dem Interkontinental-Cup im November in Dubai, für den sich die Schweiz nun qualifiziert hat.