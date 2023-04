Sex-Tombola in Recherswil: Das sagt der Club-Besitzer 

30 Minuten kostenlosen Sex hätten im Saunaclub Freubad in Recherswil SO über Ostern jeden Tag verlost werden sollen.

Die Betreiber des Saunaclubs «Freubad» in Recherswil SO hatten die Idee, als Gewinn einer Oster-Tombola 30 Minuten Gratis-Sex zu verlosen . Die Gewinner hätten sich eine Sexarbeiterin aussuchen dürfen und der Saunaclub hätte den Gewinn bezahlt, er wäre nur für die Gewinner gratis gewesen. Doch der Kanton Solothurn legte sein Veto ein und argumentierte, dass das Anbieten einer solchen Dienstleistung als Tombola-Gewinn «moralisch verwerflich» sei.

«Macht doch keinen Unterschied, wer die Frauen bezahlt»

Im Gespräch mit 20 Minuten erzählt Gabriel B., der Leiter des «Freubad» in Recherswil SO, dass er den «Riesentumult um die ganze Geschichte» nicht verstehe: «Jeder Mann kommt hierher ins Bordell, um Sex und damit Freude zu haben», so B. «Da macht es doch keinen Unterschied, wer die Frauen bezahlt.» Sie würden den selben Fixbetrag erhalten wie sonst auch. «Das ist eine 0815-Geschichte», so B.