2,10 Meter lang - Riesenwels ist 22 Kilo schwerer als sein Fischer

Den Fisch hat er zur Weiterverarbeitung an den Fischmarkt gegeben.

Solch eine Herausforderung musste Berno Spicker (65) in seiner Karriere von fast 50 Jahren als Berufsfischer noch nie meistern. Der Mann aus Reichenau (D) zog am Freitag um zirka 5 Uhr am Morgen einen 2,10 Meter langen und 87 Kilogramm schweren Riesenwels aus dem Gnadensee, einem Teil des Bodensees bei der Insel Reichenau. «Ich glaube, ich habe da übermenschliche Kräfte entwickelt, denn innerhalb von drei Minuten war alles vorbei und der Fisch im Boot», erzählt Spicker der «Thurgauer Zeitung» (Bezahlartikel). Wie genau er den Fisch ziehen konnte und danach ins sechs Meter kurze Boot gebracht hat, wisse er selber nicht mehr.