Hamburg: Riesige Explosion in der Hafencity

Am Freitagnachmittag stiegen grosse dunkle Rauchwolken aus einem Hamburger Gebäude in der Hafencity.

Am Freitagnachmittag kam es laut Informationen des «Focus» zu einer heftigen Explosion in der Hafencity von Hamburg. In einem Gebäude waren laut Informationen der Feuerwehr mehrere Gasflaschen explodiert. Die Rauchwolken, die der Unfall nach sich zog, waren auch aus grösserer Entfernung zu erkennen.