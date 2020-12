Sie haben unterhalb der Milchstrassenebene eine riesige kreisrunde Struktur aus heissem Gas entdeckt. (Im Bild: Falschfarbenkarte, bei der die Punktquellen entfernt und die Skalierung angepasst wurden, um grossräumige Strukturen in unserer Galaxie deutlicher hervortreten zu lassen.)

In der Nähe der Milchstrasse haben Forschende eine grosse Struktur entdeckt, die wie eine gigantische Sanduhr aussieht.

Die wahrscheinlichste Erklärung für die entdeckte Struktur aus heissem Gas sind demnach Schockwellen, die von früheren, energiereichen Ausbrüchen im Innern der Milchstrasse stammen. Eine ähnliche Struktur am Nordhimmel, der sogenannte Nordpolar-Sporn, ist seit langem bekannt. Bisher wurde vermutet, dass er von einer nahen Supernova-Explosion stammen könnte.

Zusammengenommen zeigten die Nord- und Süd-Struktur aber nun, dass die Ursache wohl eher im Zentrum der Galaxie liege, erläutern die Forscher des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik (MPE) in einer Mitteilung. Die Blasen erinnern in ihrer Form an eine Sanduhr unter- und oberhalb der galaktischen Scheibe. Ursache könnte auch das schwarze Loch sein.