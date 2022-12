Mindestens ein Toter bei Gasexplosion in Wohnblock von Jersey

Bei einer grossen Gasexplosion mit anschliessendem Feuer in einem Wohnblock auf der Insel Jersey im Ärmelkanal ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei Personen seien nach der nächtlichen Detonation in Jerseys Hauptstadt Saint Helier ins Spital gebracht worden, etwa ein Dutzend Bewohner würden weiterhin vermisst, sagte Polizeichef Robin Smith am Samstagvormittag auf einer Pressekonferenz.



Die genaue Vermisstenzahl lasse sich wegen der Zerstörung des Gebäudes schwer beziffern. Er forderte die Öffentlichkeit auf, Spekulationen zu vermeiden, sagte aber auch: «Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es weitere Todesopfer geben könnte.»