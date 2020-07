Heftige Unwetter

Riesige Hagelkörner gehen über Italien nieder

In Norditalien haben vergangene Nacht schwere Gewitter gewütet: Die Hagelkörner waren teilweise bis zu 6 Zentimeter gross.

Der Sommer in Norditalien verlief bislang äusserst gewitteranfällig, so gab es in den vergangenen Wochen wiederholt kräftige Gewitter. In der Nacht auf Donnerstag kam es zu heftigen Gewittern, diesmal war der nördliche Teil der Region Emilia-Romagna besonders stark betroffen, wo kurz vor Mitternacht etwa im Ort Bagnolo in Piano (nördlich von der Stadt Reggio Emilia) Hagel mit einer Grösse um 6 Zentimeter beobachtet wurde. In weiterer Folge sind die Gewitter ostwärts gezogen und haben für ergiebige Regenmengen und Sturmböen gesorgt.