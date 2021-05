Deutschland : Riesige Kinderpornoplattform im Darknet gesprengt

Das Bundeskriminalamt gab am Montag bekannt, dass mehrere Personen im Zusammenhang mit der kinderpornografischen Darknet-Plattform, mit der Bezeichnung «Boystown», festgenommen wurden.

Ermittler haben eine der weltweit grössten Kinderpornoplattformen im sogenannten Darknet gesprengt. Wie das Bundeskriminalamt (BKA) am Montag in Wiesbaden mitteilte, hatte die Darknetplattform «Boystown» zuletzt mehr als 400’000 Mitglieder. Insgesamt sieben Objekte in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Hamburg wurden durchsucht. Drei mutmassliche Verantwortliche und Mitglieder der Plattform aus Deutschland wurden festgenommen. Ein weiterer Deutscher wurde auf Grundlage eines internationalen Haftbefehls in Paraguay festgenommen.