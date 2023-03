Riesige «Löcher» auf der Sonne entdeckt – was heisst das für unseren Planeten?

In der vergangenen Woche hatten Forschende der Nasa ein erstes Loch beobachtet. Es setzte Sonnenwinde frei, die bis in den südlichen US-Staat Arizona atemberaubende Polarlichter auslösten.

In den meisten Fällen sind Sonnenwinde harmlos

Das neu entdeckte Loch ist eines von zwei riesigen koronalen Löchern, die in den letzten Wochen zu sehen waren. Das erste war 30-mal so gross wie die Erde und wurde am 23. März beobachtet. Es setzte Sonnenwinde frei, die bis in den südlichen US-Staat Arizona atemberaubende Polarlichter auslösten.