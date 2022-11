Militärübung «Pilum 22» beginnt – das sagt die Community dazu

Es ist die grösste Militärübung seit 33 Jahren. «Pilum 22» startet heute Dienstag und dauert genau eine Woche. Mit 5000 beteiligten Militärs testet die Armee die eigene Fähigkeit, Land und Leute in einem bewaffneten Konflikt am Boden zu verteidigen, wie SRF berichtet.

Das Manöver findet in fünf Kantonen im Mittelland statt. Wie Armeesprecher Daniel Reist gegenüber SRF angibt, werde dabei nicht geschossen, es sei mit Lärm, Landschäden und Einschränkungen im Verkehr zu rechnen. Ein Bezug zum Krieg in der Ukraine bestehe nicht. Reist betont jedoch auch, dass das Szenario – eine angespannte Lage unterhalb der Kriegsschwelle – genau die aktuelle Situation wiedergebe. Der Krieg in der Ukraine zeige: «Wir müssen in der Lage sein, unser Land zu verteidigen.»